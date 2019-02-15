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Avrupa seviyesindeki bir maçta böyle “imkansız” bir penaltı yaratılınca insanın aklına elli türlü şey geliyor. Takım Portekiz’in, hakem İspanyol... Bunlar futbolda “amcaoğlu” gibi... Türkiye’nin tek bir maçını Azerbaycanlı bir hakemin yönettiğini gördünüz mü, duydunuz mu? Burada Portekizliye İspanyol... Ohh ne ala...