Serdar Ali Çelikler: Benfica'nın üstün yanları dışında hakemin penaltı kararının da hatalı olduğunu belirtmemiz şart. VAR'ın önemi de ortada.. Tur artık zor. Gelecek için yüksek hedefler varsa 2 orta alan bana göre 1 sol bek ve oyunu da üstüne kurabileceğiniz bir santrfor daha lazım gibi görüldü.
Mehmet Demirkol: Karşı presi doğru yapmadan Benfica’yı zor duruma düşürmek kolay değil. Yani onlar kaptıkları topla hızlı çıkmaya çalışırken topu kazanıp dengesizleştirebiliyorsunuz Portekizlileri. Bunu çok yapamadık. Onların istediği gibi yürüdü oyun.
Sadece bu değil. Trezeguet/Edouk’suz Diagne sendromu da var. Onyekuru, Belhanda ve Feghouli ondan uzak olunca çok markajda kaldı, etkisizleşti. Markajda pas alması zorlaştı.
Ahmet Çakar: Önce şu scout ekibinden bahsedelim. Stoper Marcao'yu yere göre sığdıramadılar. Trabzon maçında yedirdiği gol ve dün geceki performansı çok kötü. Tamam hakem penaltıyı verdi ama zeybek oynar gibi niye kafaya çıkıyorsun. Aynı Marcao ikinci bir gol yedirdi ki anlatmakla olmaz.
Gelelim Diagne'ye... Kasımpaşa'daki performansını bilmesem attığı gol sayısını hatırlamasam böylesine ağır, böylesine etkisiz bir oyuncuyu Galatasaray'a kim niye aldı diyeceğim.
Sonuçta tur artık çok zor... Kolay değil 1-0 galibiyet bile Galatasaray'a yetmeyecek. VAR sistemi dün geceki maçta yoktu. Ama olsa iddia ediyorum İspanyol hakem verdiği yanlış penaltıyı VAR'a gidip düzeltirdi.
Levent Tüzemen: İspanyol hakem 26'ncı dakikada uydurma bir penaltı vererek Galatasaray'ın baskılı oyununa hançer sokuyor, Fernando'ya kart gösterip Lisbon'a gitmesini engelliyor. Manzano'nun bu tetikçiliği ilk değil ki...
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı gruptaki Schalke-Porto maçını da Manzano yönetti. O maçta Porto'ya iki penaltı çaldı; Alex Telles birini kaçırdı.
Belli ki İspanyol hakem resmen Portekiz takımlarının tetikçisi olmuş. İkili mücadelelerde Galatasaray'ın aleyhine düdükler çaldı, Benficalı oyuncuların ayak basmalarına, itmelerine kart bile göstermedi.
Şansal Büyüka: İlk darbe İspanyol hakemden geldi, sarsıldık. İkinci darbeyi Marcao’dan aldık, yıkıldık. Elbette herkes gibi milliyetçi duygularım var... Ama futbolun gerçeklerine saygılıyım.
Penaltı olsa, penaltı derim. İspanyol hakemin “Skandal” kararından sonra hakem yorumcularına, eski futbolculara, kim varsa herkese sordum, bir kişi “penaltı” demedi. Hakem buna nasıl “penaltı” dedi anlamadım.
Avrupa seviyesindeki bir maçta böyle “imkansız” bir penaltı yaratılınca insanın aklına elli türlü şey geliyor. Takım Portekiz’in, hakem İspanyol... Bunlar futbolda “amcaoğlu” gibi... Türkiye’nin tek bir maçını Azerbaycanlı bir hakemin yönettiğini gördünüz mü, duydunuz mu? Burada Portekizliye İspanyol... Ohh ne ala...
Mustafa Çulcu: UEFA'nın, Portekiz ekibi Benfica'ya komşusu İspanya'dan hakem ataması kafaları karıştırdı. UEFA'nın böylesine kritik müsabakalarda yaptığı atamalarda daha dikkatli olması, hassasiyet göstermesi gerekirdi.
Hakemin 26'da verdiği hatalı penaltı sonrası Galatasaraylılar'ın hakeme olan güveni bitti. Hakemin daha başarılı olması gerekiyordu, bekleneni veremedi.
Deniz Çoban: Dün akşam oynanan maçın İspanyol hakemi Jesus Gil Manzano 25. dakikada çaldığı hatalı düdükle, maçın gidişatını önemli ölçüde etkiledi.
25. dakikada sol kanattan yapılan ortada Manzano, Marcao’nun ceza sahasında topla elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Aslında top Marcao’nun koluna temas etmemişti. Penaltı kararı yüzde 100 hatalıydı.
İbrahim Yıldız: Her şey hakemin yarattığı penaltı ile değişti. Ele çarptı diye yorumladığı hareket çok ağır bir karardı. Ele değil omuz altına çarpan topun penaltı olarak nitelendirilmesi yanlış hatta çok yanlış diyebileceğimiz bir penaltı düdüğü oldu…
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