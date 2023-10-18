Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu - Futbol Haberleri

        Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın hakemi Halil Umut Meler oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 15:04 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derbinin hakemi belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 9'uncu haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

        Meler'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemi Mert Güzenge olacak.

        Ligde 9. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

        21 Ekim Cumartesi:

        13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker

        16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

        16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

        19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Halil Umut Meler

        22 Ekim Pazar:

        13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

        16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan

        19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan

        19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

        23 Ekim Pazartesi:

        20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

        20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?