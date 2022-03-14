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Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı, bir ilki yaşadı

Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 17 Mart Perşembe günü İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacağı maç öncesi moral buldu.

  • 01
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 17 Mart Perşembe günü İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacağı maç öncesi moral buldu.
  • 02
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    Nef Stadı'nda yapılan maçın ilk 5 dakikasında rakibinin baskısıyla karşılaşan sarı-kırmızılı takım, oyunda dengeyi kısa sürede kurdu. Hızlı ataklarda ve ileride kurduğu baskılarla pozisyon üreten Galatasaray, 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile goller bulup, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
  • 03
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    İkinci yarıda 70. dakikaya kadar Beşiktaş daha fazla topa sahip olurken, sarı-kırmızılılar kalesinde Cyle Larin'in 55. dakikada girdiği pozisyon dışında tehlike yaşamadı. 
  • 04
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    Hızlı ataklarla rakip kalede gol arayan Galatasaray, skor üretemedi. Son bölümde yorulan ve oyundan düşen Galatasaray, 84. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın attığı gole engel olamadı.
  • 05
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    Kalan bölümde büyük bir baskı görmesine rağmen skoru koruyarak sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 10. galibiyetini alıp, puanını 38'e çıkardı. Galatasaray, haftayı 11. sırada kapattı.
  • 06
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    KEREM AKTÜRKOĞLU PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

     Galatasaray'da son 2 sezondur performansıyla dikkati çeken Kerem Aktürkoğlu, derbide galibiyeti getiren isim oldu.

     
  • 07
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    Bu sezon Süper Lig'de geride kalan bölümde 28 maça çıkan Kerem, Beşiktaş derbisinde fileleri 2 kez havlandırıp, gol sayısını 8'e yükseltti.
  • 08
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    Geçen sezon 27 lig karşılaşmasında 6 gol atan Kerem, bu yıl performansını daha da arttırdı. Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupalarında ise 3 kez fileleri havalandırdı.

     
  • 09
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    "DÖRT BÜYÜKLER"E KARŞI BU SEZON İLK KEZ

    Galatasaray, bu sezon "Dört Büyükler" içinde olan rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı ilk kez kazandı.
  • 10
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    Sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 öne geçtiği Trabzonspor maçında 2-2 berabere kalan Galatasaray, dış sahada Beşiktaş ve içeride ise Fenerbahçe derbilerinde 1-0 üstünlük yakalamasına rağmen 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda ise sahasında 1-0 öne geçtiği Trabzonspor mücadelesini yine 2-1 kaybetti.
  • 11
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek "Dört Büyükler"e karşı bu sezonki 5. maçında ilk galibiyetine ulaştı.
  • 12
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    EVİNDE BEŞİKTAŞ'A 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

    Galatasaray, Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı.
  • 13
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
  • 14
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ettiği derbilerde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0, 2020-2021 sezonunda 3-1, bu sezon ise 2-1'ik skorlarla galip geldi. 2019-2020 sezonunda yapılan maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

     
  • 15
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    10 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

    Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 maçında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına engel olamadı.
  • 16
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    Ligde son olarak 19. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladığı maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 10 karşılaşmada en az 1 kez topu filelerinde gördü.

     
  • 17
    Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle moral depoladı

    Galatasaray, 2022 yılındaki lig karşılaşmalarında 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşarken, 5 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, son 10 lig maçında rakiplerinin 19 golüne, 16 golle karşılık verdi.

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