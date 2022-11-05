

18' Icardi CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ STAT: Nef Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.00

VAR: Alper Ulusoy

YAYIN: beIN Sports 1

SAKAT: Ghezzal, Masuaku (Beşiktaş) GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, S. Oliveira, Mertens, Rashica, Barış Alper, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Umut, Salih, Josef, Gedson, N'Koudou, Weghorst, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş GALATASARAY CEPHESİ Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi. Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.

EVİNDEKİ SON 5 MAÇTA BEŞİKTAŞ'A YENİLMEDİ Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı. Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, sahasında 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0, 2020-2021 sezonunda 3-1, 2021-2022 sezonunda 2-1'lik skorlarla mağlup ettiği Beşiktaş ile 2019-2020 sezonunda 0-0 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 22 puan toplayan Beşiktaş, ligde 4. sırada yer alıyor. 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray ise 21 puanla 5. basamakta bulunuyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve başlamasının ardından ilk maçında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 yenerek yeni bir hava yakalayan Beşiktaş'ın, bu sezon derbi maçlarda galibiyeti bulunmuyor.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta rakibiyle golsüz berabere kalırken, Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Trabzonspor ile ise 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı. 352. RANDEVU Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 351 maçın 124'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki 98 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 490 gole, siyah-beyazlılar 459 golle karşılık verdi. Lig müsabakaları Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 128 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 47, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 156, siyah-beyazlılar 135 gol attı.