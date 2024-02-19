Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yeni başantrenörü Tolga Esenci oldu
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Tolga Esenci getirildi.
Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımında Milos Paden'den boşalan başantrenörlük görevine Tolga Esenci'nin getirildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Çağdaş Faktoring'de 2023-24 sezonu başından itibaren yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Tolga Esenci, sezonun geri kalan kısmında takımımızın başantrenörü olarak görevini sürdürecektir. Tolga Esenci'ye yeni görevinde üstün başarılar dileriz."