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        Haberler Spor Basketbol TKBL Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yeni başantrenörü Tolga Esenci oldu - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yeni başantrenörü Tolga Esenci oldu

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Tolga Esenci getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 18:39 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:39
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        Galatasaray'da yeni başantrenör Esenci
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        Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımında Milos Paden'den boşalan başantrenörlük görevine Tolga Esenci'nin getirildiğini açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Galatasaray Çağdaş Faktoring'de 2023-24 sezonu başından itibaren yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Tolga Esenci, sezonun geri kalan kısmında takımımızın başantrenörü olarak görevini sürdürecektir. Tolga Esenci'ye yeni görevinde üstün başarılar dileriz."

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