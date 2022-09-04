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Galatasaray, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder için harekete geçti

Mauro Icardi ile sessizliğini bozmaya hazırlanan Galatasaray yerli operasyonuna da başladı! Sarı-kırmızılılar, kulüplerinde forma şansı bulamayan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü için harekete geçti

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  • Son dakika: Galatasaray, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder için harekete geçti

    Transfer çalışmalarını sürdüren ve sessizliğini Mauro Icardi ile bozmaya hazırlanan Galatasaray bir yandan da yerli takviyesi için kolları sıvadı.

     
  • Son dakika: Galatasaray, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder için harekete geçti

    Teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda hem stoper hem de kanat oyuncusu bakan Galatasaray, Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü için devreye girdi.
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    Igor Tudor'un göreve gelişiyle birlikte Marsilya'da istenmeyen futbolcular haline gelen Cengiz Ünder için harekete geçen sarı-kırmızılılar milli yıldız için kiralama teklifinde bulundu.
  • Son dakika: Galatasaray, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder için harekete geçti

    Igor Tudor ile Cengiz Ünder arasındaki soğuk rüzgarlar gündem olmuştu. Ünder, bu sezon Marsilya'da 4 maçta 157 dakika süre alabildi ve skora katkı yapamadı.
  • Son dakika: Galatasaray, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder için harekete geçti

    Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Leicester City'de top koşturan Çağlar Söyüncü için de girişimlerde bulundu.
  • Son dakika: Galatasaray, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder için harekete geçti

    İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi, sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu için bonservis teklifi yapan Galatasaray, Leicester City ile uzlaşma yolları arıyor. 

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