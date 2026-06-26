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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray, Can Korkmaz'la sözleşme yeniledi!

        Galatasaray, Can Korkmaz'la sözleşme yeniledi!

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Can Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 19:18 Güncelleme:
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        G.Saray, Can Korkmaz'la sözleşme yeniledi!

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda tecrübeli oyun kurucu Can Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında "Oyun bitmedi. Can Korkmaz, 1 sezon daha Galatasaray MCT Technic formasıyla." ifadeleri kullanıldı.

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