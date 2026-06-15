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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Cezayirli oyuncu Hicham Boudaoui'yi istiyor

        Galatasaray, Cezayirli oyuncu Hicham Boudaoui'yi istiyor

        Galatasaray, orta saha hattını güçlendirmek için harekete geçti ve rotasını Fransa Ligue 1'e çevirdi. Sarı Kırmızılılar, Nice forması giyen Cezayirli orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui'yi kadrosuna katmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 19:42 Güncelleme:
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        G.Saray, Cezayirli oyuncuya talip oldu!

        Yeni sezon öncesi daha diri bir orta saha oluşturmak isteyen Galatasaray, Fransız ekibi Nice'te oynayan Cezayirli orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui'yi gözüne kestirdi.

        Fransız basınından DZFoot'un haberinde sarı-kırmızılıların, Hicham Boudaoui için yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde bir teklif sunduğu öne sürüldü.

        Galatasaray, 26 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Nice ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boudaoui'nin, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabilecek isimler arasında yer aldığı belirtildi.

        Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Brighton & Hove Albion ve Aston Villa ile bazı Alman kulüplerinin de oyuncuyla ilgilendiği ifade edilirken, sarı-kırmızılıların yaklaşık 15 milyon euroluk teklifinin şu ana kadar öne çıkan girişimlerden biri olduğu aktarıldı.

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