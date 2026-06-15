Galatasaray, Cezayirli oyuncu Hicham Boudaoui'yi istiyor

Yeni sezon öncesi daha diri bir orta saha oluşturmak isteyen Galatasaray, Fransız ekibi Nice'te oynayan Cezayirli orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui'yi gözüne kestirdi.

Fransız basınından DZFoot'un haberinde sarı-kırmızılıların, Hicham Boudaoui için yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde bir teklif sunduğu öne sürüldü.

Galatasaray, 26 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Nice ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boudaoui'nin, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabilecek isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Brighton & Hove Albion ve Aston Villa ile bazı Alman kulüplerinin de oyuncuyla ilgilendiği ifade edilirken, sarı-kırmızılıların yaklaşık 15 milyon euroluk teklifinin şu ana kadar öne çıkan girişimlerden biri olduğu aktarıldı.