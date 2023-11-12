Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sarı-kırmızılı camiadan çok sayıda davetli katıldı.

Dursun Özbek, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Galatasaray, şanlı tarihiyle, fikri hür vicdanı hür duruşuyla, eşsiz başarılarıyla Cumhuriyet'imizin en değerli spor kulübü, Cumhuriyet'in yüzüdür. Bu etkinliğimizin de Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'ımıza çok yakışacağına inanıyorum. Sadece Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için bir arada bulunmuyoruz. Deprem bölgesi için yaptığımız çalışmalara da katkı sağlıyoruz. Bu geceden elde edilecek tüm gelir, deprem bölgesinde kullanılacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nef Filarmoni Orkestrası eşliğinde çeşitli gösterilen yapıldığı organizasyonda, sanatçı Candan Erçetin de sahne aldı.