2 | 11

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre ilk olarak içinde devre arası transfer döneminde iki forvet ve iki stoperle ligin ikinci yarısına girmek isteyen deneyimli teknik adam, yaz transfer döneminde ise tam olarak istediği kadroya sahip olmanın hesaplarını yapıyor.