Galatasaray'da 2022 yılı böyle geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Galatasaray'da 2022 yılı böyle geçti

Galatasaray futbolda 2022 yılını kupasız kapatırken, bu sürede Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde 39 karşılaşmada 20 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.

Galatasaray'da 2022 yılı böyle geçti
İHA

Galatasaray'da 2022 yılı kupasız olarak geride kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda Spor Toto Süper Lig'i 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyetle aldığı 52 puanla 13. sırada tamamladı. Cimbom 51 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.

2022 yılında 39 maça çıktı

Galatasaray, 2022 yılında Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 39 maç oynadı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 20 galibiyet alırken, 11 kez de mağlup oldu. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi.

2022 yılını lider tamamladı

2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor’u 2-1 mağlup eden Galatasaray, yılı lider olarak tamamladı. Bu sezon 33 puan toplayan Aslan, Fenerbahçe’nin 1 puan önünde yeni yıla lider girdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca 2022-2023 sezonunda ligde en az gol yiyen ikinci takım olarak seneyi kapadı.

Dursun Özbek başkan seçildi

2022 yılında Galatasaray seçim süreci yaşadı. 26 Mart'ta yapılan yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas ve yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Daha sonra kürsüye çıkan Elmas, olağanüstü seçim kararı alacaklarını açıkladı. 11 Haziran’da yapılan seçimde Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu yarıştı. Olağanüstü Seçim Genel Kurulu’nda oyların 2208’ini alan Dursun Özbek, Galatasaray’ın yeni başkanı oldu.

2022 yılında 3 teknik direktörle çalıştı

Galatasaray, 2022 yılında 3 teknik direktör ile çalıştı. Fatih Terim ile 2022 yılına giren sarı-kırmızılılar, deneyimli teknik adamla 10 Ocak’ta yollarını ayırdı. Terim’in yerine İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent getirildi. 2021-2022 sezon sonuna kadar Torrrent ile yola devam edildi. Başkan Dursun Özbek’in seçimi kazanmasının ardından 2022-2023 sezonu öncesinde takım, kulübün efsane isimlerinden Okan Buruk’a emanet edildi.

UEFA Avrupa Ligi’ne son 16’da veda etti

Galatasaray, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider tamamlayıp, direkt son 16 turuna yükseldi. Bu turda İspanyol devi Barcelona ile mart ayında karşılaşan sarı-kırmızılılar deplasmanda 0-0 berabere kalırken, İstanbul'da rakibine 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.

13 futbolcu transfer edildi

2022-2023 sezonuna yeni teknik direktörü Okan Buruk ile başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde de hareketli günler yaşadı. Sarı-kırmızılılar kadrosuna toplam 13 futbolcu dahil etti. Cimbom’da Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica kadroya katıldı.

2022 yılında 2 kez 7-0 galip geldi

Galatasaray 2022 yılında birçok farklı skorla galip geldi. Sarı-kırmızılılar özellikle Süper Lig’de Medipol Başakşehir ve Türkiye Kupası’nda da Kastamonuspor ile oynadığı maçlarda yılın en farklı skorlarını elde etti. Cimbom, iki takımı da 7-0 mağlup etmeyi başardı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları
FUTBOL "O tercihinin doğruluğunu anladık"
Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı - Galatasaray haberleri
FUTBOL Sivasspor'un golü neden iptal edildi?
Mertens patlaması! 1 yıl sonra başardı
FUTBOL 1 yıl sonra başardı!
Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki hakem kararları! Penaltı mı, kırmızı mı?
FUTBOL "Penaltı ve kırmızı..."
Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları
FUTBOL "Rakipleri bu maçı unutamazlar"
Rıdvan Dilmen'den Sivasspor - Galatasaray maçı yorumu: Sivasspor'un iptal olan golünde ne olduğunu... - Spor haberleri
FUTBOL Rıdvan Dilmen çileden çıktı!
Real Betis geleceği bozmadı! Sahaya oyuncak yağdı
FUTBOL Gelenek bozulmadı! Sahaya oyuncak yağdı
Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
FUTBOL İşte Pele'nin ilham verici hayatı
Brezilya efsanesi Pele'nin hayatı ve kariyeri
FUTBOL Pele'nin hayatı ve kariyeri
Beşiktaş: 1 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Yeni yıl hediyesi Masuaku'dan

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.