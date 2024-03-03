Galatasaray'da 5 oyuncu kadroda yok!
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Sergio Oliveira, Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer almadı
Giriş: 03.03.2024 - 18:31 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:31
Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da 5 oyuncu kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Serge Aurier ve Hakim Ziyech, dev maçın kadrosunda bulunmadı.
Bu isimlerden Zaha, Abdülkerim, Ziyech ve Aurier'in sakatlıkları bulunuyor. Sergio Oliveira ise derbi öncesinde teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.
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