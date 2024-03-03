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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da 5 oyuncu kadroda yok! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da 5 oyuncu kadroda yok!

        Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Sergio Oliveira, Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer almadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 18:31 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:31
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        Galatasaray'da 5 oyuncu kadroda yok!
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        Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da 5 oyuncu kadroda yer almadı.

        Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Serge Aurier ve Hakim Ziyech, dev maçın kadrosunda bulunmadı.

        Bu isimlerden Zaha, Abdülkerim, Ziyech ve Aurier'in sakatlıkları bulunuyor. Sergio Oliveira ise derbi öncesinde teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

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