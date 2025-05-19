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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da 5 yıldızlı formalar görücüye çıktı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da 5 yıldızlı formalar görücüye çıktı!

        Lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 5 yıldızlı ürünlerini satışa çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 11:03 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:03
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        Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray aynı zamanda 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu.

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        Sarı-kırmızılılarda 4 yıldızlı dönem sona ererken tüm ürünlerde de değişikliğe gidildi.

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        Kulüp mağazasındaki ürünlerini yenileyen Galatasaray, 2024-2025 formalarının da 5 yıldızlı yeni logolu versiyonunu satışa sundu.

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        Galatasaray, Avrupa’nın diğer kulüplerinde de olduğu gibi ilk başta yeni yıldızı mevcut yıldızların üzerine işledi.

        Sarı-kırmızılı kulüp beşinci yıldızı ilerleyen süreçte logonun üzerine yan yana hale getirecek.

        Cimbom yeni sezon formalarını ise önümüzdeki ay satışa sunacak.

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        İşte o forma:

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