Galatasaray'da 5 yıldızlı formalar görücüye çıktı!
Lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 5 yıldızlı ürünlerini satışa çıkardı.
Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray aynı zamanda 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu.
Sarı-kırmızılılarda 4 yıldızlı dönem sona ererken tüm ürünlerde de değişikliğe gidildi.
Kulüp mağazasındaki ürünlerini yenileyen Galatasaray, 2024-2025 formalarının da 5 yıldızlı yeni logolu versiyonunu satışa sundu.
Galatasaray, Avrupa’nın diğer kulüplerinde de olduğu gibi ilk başta yeni yıldızı mevcut yıldızların üzerine işledi.
Sarı-kırmızılı kulüp beşinci yıldızı ilerleyen süreçte logonun üzerine yan yana hale getirecek.
Cimbom yeni sezon formalarını ise önümüzdeki ay satışa sunacak.
İşte o forma: