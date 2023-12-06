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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cuma günü Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:25 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:25
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        Aslan'da Adana Demirspor mesaisi
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında averajla 2. sırada yer alan Galatasaray, 8 Aralık Cuma günü saat 20:00'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

        Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmalarıyla noktalandı.

        Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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