Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların yeni transferi Ahmed Kutucu da ilk kez süre aldı. Müsabakaya yedek başlayan Kutucu, 71. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna dahil oldu.

24 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor’dan 5 milyon 962 bin 500 Euro’ya Galatasaray'a transfer olmuştu.