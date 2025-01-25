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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Ahmed Kutucu ilk maçına çıktı - Galatasaray Haberleri

        Ahmed Kutucu ilk maçına çıktı

        Galatasaray yeni transferi Ahmed Kutucu, Konyaspor maçıyla sarı-kırmızılılarda ilk karşılaşmasına çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 21:20 Güncelleme: 25.01.2025 - 21:42
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        Ahmed Kutucu ilk maçına çıktı
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        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların yeni transferi Ahmed Kutucu da ilk kez süre aldı. Müsabakaya yedek başlayan Kutucu, 71. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna dahil oldu.

        24 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor’dan 5 milyon 962 bin 500 Euro’ya Galatasaray'a transfer olmuştu.

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