Şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kümede kalmak için uğraşan Akhisarspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor!

Sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma nedeniyle tedavisine devam edilen Martin Linnes, Benfica ile İstanbul’da oynanan maçta sol arka grup kas tendonlarının yapışma yerinde tendiniti oluşan Fernando Reges, Benfica ile oynanan rövanş maçı sonrası sol adalesinde zorlanma ve ödem tespit edilip, tedavisine başlanan Mbaye Diagne, maç kadrosunda yer almıyor.

Üç futbolcu da Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek.