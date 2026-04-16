        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da coşkulu antrenman!

        Galatasaray'da coşkulu antrenman!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sarı-kırmızılı taraftarlara açık olarak gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. İdman öncesinde futbolcuları tek tek çağıran taraftarlar, oyunculara moral aşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 15:54 Güncelleme:
        Galatasaray'da coşkulu antrenman!

        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 18 Nisan Cumartesi günü Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına basına ve taraftara açık antrenmanla devam etti.

        Süper Lig'de milli maç arasından sonra çıktığı üç maçta 5 puan kaybeden ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkının 2'ye inmesine engel olamayan Galatasaray'a, taraftarları moral verdi.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman için günün erken saatlerinde toplanan taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde saha kenarına alındı. Yaklaşık bin sarı-kırmızılı taraftar, futbolcuların sahaya çıkmasını uzun süre bekledi. Öğlen saatlerindeki antrenman için futbolcuların yeşil zemine adım atmasıyla coşku üst seviyeye çıktı. Antrenman sahasının etrafını sarı-kırmızılı bayraklarla çeviren taraftarlar, çalışmayı takip ettikleri yerde marş ve tezahüratlarla oyunculara destek verdi.

        İdman öncesinde futbolcuları tek tek çağıran taraftarlar, oyunculara moral aşıladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için Süper Lig'deki son 3 maçta forma giyemeyen Victor Osimhen'e büyük ilgi gösterildi.

        PANKARTLARLA ŞAMPİYONLUK HEDEFİ VURGULANDI

        Sarı-kırmızılı futbolseverler, açtıkları pankartlarla takımlarının şampiyon olacağına inandıklarını belirtti.

        Taraftarlar, "Bu takım söke söke şampiyon" ve "Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz" yazılı pankartlar açtı.

        ULTRASLAN'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

        Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.

        Antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara baklava ikram eden taraftarlar, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

        Bu sırada Sebahattin Şirin, "Kadroda üç sene üst üste şampiyon olanlar var. İnşallah bu sene dört olacak. Buraya kadar siz getirdiniz. Bundan sonra da yine sizlerle şampiyon olacağız. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Bora Bahçetepe, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ile Maruf Güneş, idmanı taraftarla birlikte izledi.

        HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

        Sarı-kırmızılı takım, hafta sonunda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

        Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

        ÜÇ OYUNCU ANTRENMANA ÇIKMADI

        Antrenmana üç futbolcu farklı gerekçelerle çıkmadı.

        Süper Lig'deki Göztepe maçında dizinden sakatlanan Yaser Asprilla ile gribal enfeksiyon geçiren Mario Lemina ve İlkay Gündoğan çalışmaya katılmadı.

        FUTBOLCULAR İMZA DAĞITTI

        Sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanın ardından taraftarla bir araya geldi.

        Çalışmayı tamamlayan futbolcular, kendilerini destekleyen taraftarların yanına gitti. Büyük ilgi gören oyuncular, futbolseverlerin imza ve fotoğraf çekilme taleplerini yerine getirdi.

        Bu sırada Arjantinli yıldız Mauro Icardi, en büyük ilgiyi gören oyuncuların başında geldi.

        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Sesler geldi, kadın cinayeti ortaya çıktı!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
