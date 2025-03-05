'Galatasaray'da doping' iddialarına bilimsel yanıt

Son günlerde sosyal medyada, Galatasaraylı oyuncuların saçlarını sarıya boyatmalarını doping almaları ile bağdaştıran bir kampanya başlarken bu konuda çok sayıda da gönderi yapıldı.

Özellikle sahte profiller üzerinden yapılan paylaşımlarda Morata'nın saçlarını sarıya boyatması, doping almasına işaret olarak gösterildi.

Daha önceden Icardi, Torreira, Nelsson gibi isimlerin de doping aldığı ve bu nedenle saçlarını boyadığı ifadeleri son 1 haftanın en çok konuşulan gündem maddelerinden olurken Prof. Dr. Sevil Atasoy bu söylemlere net yanıt verdi.

Adli Tıp Enstitüsü müdürlüğü yapan ve şu anda da Üsküdar Üniversitesi Dekan Yardımcısı olan Atasoy, sosyal medya hesabından şu sözlerle bu iddiaları yorumladı:

"Doping testi için sadece saç kullanılmaz, ayrıca boyalı saçta da aranan bulunur. ChatGPT'yi bir yana bırakın. Beni dinleyin… 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olan WADA kurallarına göre saç alınmaz. Sadece idrar ve kan alınır."