Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, A Spor'a yaptığı açıklamada Mbaye Diagne ve Radamel Falcao ile ilgili net ifadeler kullandı.

"DIAGNE İÇİN 8 TEKLİF VAR"

Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne'nin ayrılacağını sinyalini verirken "Tek hedefimiz Diagne'yi satmak. Avrupa'dan da teklifler var. Masamızda şu anda Diagne için 8 teklif bulunuyor." dedi.

"FALCAO İLE TEMASIMIZ VAR"

Monaco ile bir yıllık sözleşmesi olan Radamel Falcao ile ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, "Radamel Falcao ile temasımız var." açıklamasını yaparken, henüz bitmiş bir şeyin olmadığını söyledi.

Sporx'te yer alan habere göre Radamel Falcao ile ilgili bugüne kadar açıklama yapmayan Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak aracılığıyla Kolombiyalı golcü hakkında ilk kez konuşmuş oldu.