Şampiyonlar Ligi'ne Lokomotiv Moskova galibiyetiyle başlayan ve Avrupa'ya dev bir geri dönüşe imza atan Galatasaray, Akhisarspor deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyetle şoka uğramıştı. D Grubu'ndaki ikinci maçında çarşamba günü Porto deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının sorunsuz geçilmesi konusunda oyuncularını uyardı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Porto maçını düşünerek Erzurum önünde rotasyon yapmayı planlayan deneyimli antrenör, bu maçı kazanarak Portekiz'e de moralli gitmek istiyor. Akhisar önünde sergilenen vasat futbolun bir daha tekrarlanmamasını istemeyen Terim, Florya’daki idmanlarda sık sık öğrencilerine telkinlerde bulunuyor. Erzurum karşısında yapacağı değişiklikleri de kafasında planlayan İmparator, maçı erkenden bitirerek oyuncularını dinlendirmeyi planlıyor.

Porto’dan önce Erzurum’u kayıpsız geçmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan İmparator’un, “Maça hızlı başlayıp, erkenden fişi çekmeliyiz. İlk yarıda skoru açıp maçı rolantiye alarak tamamlamamız gerekiyor. Fişi erkenden çekin ki Porto maçını düşünmeye başlayalım… Devreye en az 2 farklı skorla girmenizi istiyorum” dediği öğrenildi.

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