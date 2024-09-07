Galatasaray'da gündem karaborsa bilet iddiaları

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu perşembe akşam saatlerinde olağanüstü gündem ile toplandı. Yaklaşık 350 divan kurulu üyesinin katılım gösterdiği toplantının ana gündem maddesi ise karaborsa bilet satış iddialarıydı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Dursun Özbek'e iddialarla ilgili olarak bir kamuoyu vicdanı oluştuğu ve iddiaların artık yönetim kurulu üzerinden Galatasaray'ı yıprattığına vurgu yapılarak güvenoyu alması çağrısı yapıldı.

Genel kabul görmeyen bu çağrının yanı sıra Dursun Özbek, başta Eray Yazgan olmak üzere yönetim kurulu üyelerine destek verdi. Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru! Haberi Görüntüle Divan Kurulu üyesi Fatih Altaylı ise Dursun Özbek'in daha önce yaptığı belge ve bilgi paylaşma çağrısına "Sayın Başkanın tavrı bu olayın tüm gerçekliğiyle açığa çıkması yönünde değil. Elimdeki bilgi ve belgeleri delil karartılmaması adına savcılıkla paylaşacağım" yanıtını verdi. REKLAM Üyelerin yapılan açıklamalardan tatmin olmadığı ve kafalardaki soru işaretlerine nokta konmadığı öğrenilirken Eray Yazgan da toplantının gündemlerinden oldu. Bazı divan üyeleri, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın ticari durumuna ve özellikle şirketinin 50 bin liradan 20 milyon liralık sermaye artırımına dair sorular sordu. Eray Yazgan'ın ise sermaye artırımının kişisel işleri sonucu gerçekleştiğini ifade ederek sorulara yanıt verdiği öğrenildi.

FATİH ALTAYLI: ÇETE İÇİN SORUŞTURMA YOK Öte yandan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Fatih Altaylı, sarı kırmızılı takımın karaborsa bilet iddiaları için yaptığı gizli toplantıda yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. "Toplantı gizli olduğu için çok detay vermeden anlatayım. Ben çıkıp iddiaları ve iddiaların kaynaklarını anlattım. Bu konudaki iddialar için bir soruşturma yapması konusunda başkandan aylar önce ricacı olduğumuzu söyledim. Passolig'den bilgi alınarak, devirlerin nasıl ve kimlere yapıldığının çok kolay öğrenilebileceğini geçmiş örnekleri ile gösterdim. Bilet satıştaki Emircan isimli çalışanın bu olaylar patlayınca niye başka birime kaldırıldığını sordum. Bu kişinin banka hesap hareketlerinin incelenmesi gerektiğini belirttim. Başkan Özbek, hiç bu konulara girmeden hamaset yaptı. 'Şampiyonluk kol yen içinde önümüzü kesmeyin' falan dedi. Suç duyurusu yaptık derken suç duyurusu yapanlara hakaret etti. Cevap hakkı doğduğu için söz alan Rezan Epözdemir çok iyi bir konuşma yaptı ve yönetimin karaborsa çetesi için değil bu çeteyi ortaya çıkarmak isteyenler hakkında suç duyurusu yaptığını belgeledi. Belli ki yönetim bu işi kapatmaya çalışıyor. Ama merak etmeyin. Ben bu işin peşini bırakmam. Biz ahlaklı bir Galatasaray'ın, şampiyon bir Galatasaray'dan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Kurucularımızdan Asım Sonumut'un topladığı 1 kuruşların hesabını her an veren Ali Sami Yen gibi olmamız lazım diyoruz." REKLAM Galatasaray Divan Kurulu karıştı! Haberi Görüntüle Gazeteci Fatih Altaylı'nın gündeme taşıdığı aralarında iki Galatasaray yöneticisinin de olduğu bir takım kişilerin karaborsa bilet satışlarından menfaat elde ettiğine yönelik iddialar sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Savcılığa başvuruda bulunmuştu.

NELER YAŞANMIŞTI? Ağustos ayı divan kurulunda Hayri Kozak, karaborsa bilet satışından menfaat elde edilmesine ilişkin bir soruşturma yürütüldüğünü ve iki Galatasaray yöneticisinin de ifadeye çağrıldığını dile getirmişti. Dursun Özbek bu sözlere yanıt vermiş ve iddiaları soruşturduklarını; herhangi bir soruşturmanın olmadığını ifade etmişti. Galatasaray'da şok istifa! Haberi Görüntüle İlerleyen günlerde konuya dair adı geçen Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da savcılığa ve emniyete başvuru yaparak ifade vermeye hazır olduğunu ifade etmiş ve kendisi hakkında bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğini sorduğu dilekçeye 'Hakkınızda herhangi bir soruşturma yoktur' yanıtını aldığını açıklamıştı. Young Boys müsabakasına saatler kala söz konusu iddialarla ilgili olarak açıklama yapan Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Yüce, açıklamanın usül ve zamanlaması nedeniyle istifa etmişti. REKLAM