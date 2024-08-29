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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru: Araştırılsın! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!

        Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek karaborsa bilet satışından menfaat elde edilmesine ilişkin iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 19:49 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:49
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        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
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        Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Başkanımız Dursun Aydın Özbek bugün saat 14.30'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, Galatasaray Spor Kulübü futbol karşılaşmalarının biletlerinin karaborsa aracılığıyla yüksek meblağlarla satıldığına ve bu suretle gerek Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin ve çalışanlarının gerekse de üçüncü kişilerin menfaat elde etmelerine dair iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştur."

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