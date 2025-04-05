Galatasaray'da hedef çifte kupa!

Süper Lig’deki ilk yenilgisini Beşiktaş deplasmanında alan Galatasaray, Fenerbahçe zaferiyle moral depoladı.

Okan Buruk yönetiminde Süper Lig’de üst üste iki şampiyonluk yaşayan Cimbom bu kez gözünü Türkiye Kupası’na da dikti.

Ligde 28 maç sonunda 71 puanla zirvede bulunan sarı-kırmızılılar kalan maçlarının yedisini kazanması halinde arkasına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Buruk ve kurmayları arka arkaya üçüncü şampiyonluğunu alarak yıllar sonra bunu başaran ilk teknik direktör ekibi olmak istiyor. Uzun yıllardır kupayı müzesine götüremeyen Cimbom, Konyaspor’u da mağlup ederek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. REKLAM UEFA Avrupa Ligi’nde final hedeflerken Avrupa’ya erken veda eden Galatasaray taraftarına çifte kupa sevinci yaşatmak istiyor.