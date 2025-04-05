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        Galatasaray'da hedef çifte kupa!

        Galatasaray, Fenerbahçe zaferiyle moral depoladı. Ligde 28 maç sonunda 71 puanla zirvede bulunan sarı-kırmızılılar kalan maçlarının yedisini kazanması halinde arkasına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray ayrıca kupada da Konyaspor'u mağlup ederek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 14:00 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:00
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        Galatasaray'da hedef çifte kupa!
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        Süper Lig’deki ilk yenilgisini Beşiktaş deplasmanında alan Galatasaray, Fenerbahçe zaferiyle moral depoladı.

        Okan Buruk yönetiminde Süper Lig’de üst üste iki şampiyonluk yaşayan Cimbom bu kez gözünü Türkiye Kupası’na da dikti.

        Ligde 28 maç sonunda 71 puanla zirvede bulunan sarı-kırmızılılar kalan maçlarının yedisini kazanması halinde arkasına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

        Buruk ve kurmayları arka arkaya üçüncü şampiyonluğunu alarak yıllar sonra bunu başaran ilk teknik direktör ekibi olmak istiyor.

        Uzun yıllardır kupayı müzesine götüremeyen Cimbom, Konyaspor’u da mağlup ederek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

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        UEFA Avrupa Ligi’nde final hedeflerken Avrupa’ya erken veda eden Galatasaray taraftarına çifte kupa sevinci yaşatmak istiyor.

        Üst üste iki derbiden çıkan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk oyuncularına üç günlük izin verdi.

        BAY geçilen haftada Antalya’da bir kamp planlayan Cimbom bu kampı iptal etti.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde istedikleri her şeye erişebileceğini düşünen teknik heyet futbolcuların evlerine yakın olmalarının futbola daha çok odaklanmalarını sağlayacağını düşündü.

        Samsunspor hazırlıklarına pazartesi başlayacak olan Galatasaray perşembe günü Samsun’a gidecek.

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