        Galatasaray'da ilk yarının en istikrarlısı Abdülkerim Bardakcı oldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da ilk yarının en istikrarlısı Abdülkerim Bardakcı oldu

        Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:23 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:23
        İlk yarının en istikrarlısı Abdülkerim oldu
        Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona erdi. Devre arasına lider giren sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, 26 farklı futbolcuya şans verdi.

        Ligin ilk yarısındaki 17 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda 1503 dakika forma giydi.

        Abdülkerim'i 17 maçta da süre alan Leroy Sane izledi. İlk 11'de 16 kez sahaya çıkan Sane, 1400 dakika ter döktü. Süre bulduğu 16 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de oynayan Lucas Torreira ise 1281 dakikayla takımın en fazla süre alan üçüncü oyuncusu oldu.

        YENİ TRANSFERLER ARASINDA EN İSTİKRARLISI SANE

        Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı futbolcular arasında en fazla süreyi Alman yıldız Leroy Sane buldu.

        Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında Leroy Sane, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı. Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile Ismail Jakobs'un bonservisini aldı. "Cimbom" Osimhen için 75, Singo için 31, Uğurcan için 27,5, Jakobs için 8 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

        Yeni transferler arasında 17 maçın tamamında forma giyen Sane, 1400 dakika ile en fazla süreyi alan futbolcu oldu. Alman yıldızı 10 karşılaşmada 900 dakika forma giyen Uğurcan izledi.

        Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Singo ise sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir performans sergileyemedi. 24 yaşındaki futbolcu, ligde sadece 7 maçta 313 dakika süre alarak 26 futbolcu arasında 18. oldu.

        EN TECRÜBELİSİ İLKAY, EN GENCİ ARDA

        Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten futbolcular arasında en tecrübelisi İlkay Gündoğan oldu.

        Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona'da gösterdiği performansla dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasına giren İlkay, bu sezon Galatasaray'a transfer oldu. 35 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, takımın en tecrübeli oyuncusu olarak dikkati çekti. İlkay, 10 müsabakada 696 dakika sahada kaldı.

        Galatasaray'da ilk yarıda forma giyen oyuncular arasında en genci ise 18 yaşındaki Arda Ünyay oldu. Geçen sezon ara transferde MKE Ankaragücü'nden alınan Arda, 7 maçta 128 dakika süre buldu.

        Sarı-kırmızılı takımda ilk yarıda süre alan 26 oyuncunun yaş ortalaması, 26,8 oldu.

        12 YABANCI FUTBOLCU OYNADI

        Galatasaray'da ilk 17 lig müsabakasında 12 yabancı futbolcu süre aldı.

        Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı yabancı statüsünde Leroy Sane (Almanya), Lucas Torreira (Uruguay), Roland Sallai (Macaristan), Davinson Sanchez (Kolombiya), Gabriel Sara (Brezilya), Victor Osimhen (Nijerya), Mario Lemina (Gabon), Mauro Icardi (Arjantin), Ismail Jakobs (Senegal), Wilfried Singo (Fildişi Sahili), Nicolo Zaniolo (İtalya) ve Yusuf Demir (Avusturya) terletti.

        Transfer dönemi devam ederken süre alan Zaniolo, kiralık olarak takımdan ayrıldı. Galatasaray, 14 olan yabancı kontenjanının sadece 11'ini doldurdu.

        Almanya Milli Takımı'nda top koşturan İlkay Gündoğan ise kurallar gereği Türk statüsünde forma giydi.

        GALATASARAY'DA FUTBOLCULARIN İLK YARI PERFORMANSI

        Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında sarı-kırmızılı formayla süre alan futbolcular şöyle:

        Futbolcu Yaş Uyruk Maç İlk 11 Süre
        Abdülkerim Bardakcı 31 Türkiye 17 17 1503
        Leroy Sane 29 Almanya 17 16 1400
        Lucas Torreira 29 Uruguay 16 16 1281
        Roland Sallai 28 Macaristan 15 13 1268
        Barış Alper Yılmaz 25 Türkiye 15 14 1180
        Davinson Sanchez 29 Kolombiya 15 14 1120
        Gabriel Sara 26 Brezilya 17 12 1058
        Uğurcan Çakır 29 Türkiye 10 10 900
        Yunus Akgün 25 Türkiye 14 11 887
        Victor Osimhen 26 Nijerya 12 9 851
        Mario Lemina 32 Gabon 13 10 779
        Eren Elmalı 25 Türkiye 11 8 734
        Mauro Icardi 32 Arjantin 16 6 710
        İlkay Gündoğan 35 Türkiye 10 8 696
        Günay Güvenç 34 Türkiye 7 7 630
        Ismail Jakobs 26 Senegal 13 6 540
        Kazımcan Karataş 22 Türkiye 5 4 372
        Wilfried Singo 24 Fildişi Sahili 7 5 313
        Kaan Ayhan 31 Türkiye 10 1 218
        Arda Ünyay 18 Türkiye 7 - 128
        Berkan Kutlu 27 Türkiye 7 - 59
        Ahmed Kutucu 25 Türkiye 6 - 51
        Nicolo Zaniolo 26 İtalya 4 - 50
        Yusuf Demir 22 Avusturya 1 - 28
        Metehan Baltacı 23 Türkiye 2 - 24
        Gökdeniz Gürpüz 19 Türkiye 1 - 1
