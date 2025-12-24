Galatasaray'da ilk yarının en istikrarlısı Abdülkerim Bardakcı oldu

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona erdi. Devre arasına lider giren sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, 26 farklı futbolcuya şans verdi.

Ligin ilk yarısındaki 17 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda 1503 dakika forma giydi.

Abdülkerim'i 17 maçta da süre alan Leroy Sane izledi. İlk 11'de 16 kez sahaya çıkan Sane, 1400 dakika ter döktü. Süre bulduğu 16 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de oynayan Lucas Torreira ise 1281 dakikayla takımın en fazla süre alan üçüncü oyuncusu oldu.

YENİ TRANSFERLER ARASINDA EN İSTİKRARLISI SANE

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı futbolcular arasında en fazla süreyi Alman yıldız Leroy Sane buldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında Leroy Sane, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı. Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile Ismail Jakobs'un bonservisini aldı. "Cimbom" Osimhen için 75, Singo için 31, Uğurcan için 27,5, Jakobs için 8 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Yeni transferler arasında 17 maçın tamamında forma giyen Sane, 1400 dakika ile en fazla süreyi alan futbolcu oldu. Alman yıldızı 10 karşılaşmada 900 dakika forma giyen Uğurcan izledi.

Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Singo ise sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir performans sergileyemedi. 24 yaşındaki futbolcu, ligde sadece 7 maçta 313 dakika süre alarak 26 futbolcu arasında 18. oldu.