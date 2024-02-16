Galatasaray'da istikrarın adresi: Fernando Muslera!

2011/2012 sezonunda Lazio'dan 6.7 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Sarı-Kırmızılı kulüpte 13. sezonunu yaşıyor. Galatasaray formasıyla 15 kupa kazanan tecrübeli kaleci, birçok maçta yaptığı kritik kurtarışlarla da kalesinde devleşti.

Son olarak Galatasaray'ın Sparta Prag ile karşılaştı mücadelede kritik bir kurtarış yapan 37 yaşındaki Muslera, 13. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da formayı kimseye kaptırmadı.

2011/2012 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera 13. sezonunda toplamda 10 kaleciye geçit vermedi. Bu kalecilerin sekizi Türk, ikisiyse yabancıydı. Muslera bu 13. sezonda toplam 493 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu cezalı ve sakat olduğu karşılaşmaları dışında kalede kimseye şans vermedi.

İki büyük kulübün iki büyük kalecesi Volkan Demirel ve Muslera, Süper Lig'de toplam 8 sezon karşılıklı mücadele etti. 2018/2019 sezonuna kadar Fenerbahçe'de kalenin değişilmez ismi olan Volkan Demirel o sezon toplamda 16 maça çıktı ve ayrılığın sinyalleri gelmeye başladı. 2018/2019 sezonunun başında ise Fenerbahçe, Bursaspor'dan Harun Tekin'i transfer etti. Harun o sezonda toplamda 31 maça çıktı ve formayı Volkan Demirel'den kaptı.

2021/2022 sezonuna kadar Fenerbahçe'de kalsa da as kaleci olarak etkili performans sergileyemedi. Sarı-lacivertliler 2019/2020 sezonunda Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır'ı renklerine bağladı. Fenerbahçe'ye geldiği ilk zamanlarda etkili bir performans sergileyen Altay, toplamda 4 sezon takımda kaldı ve ardından Manchester United'a transfer oldu. Altay Bayındır, Fenerbahçe formasıyla toplam 145 maça çıktı.

Fenerbahçe bu sezonun başında ise uzun uğraşlar sonucunda Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i transfer etti. 6.6 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye katılan tecrübeli kaleci bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıktı.

İskoçyalı futbolcu takımın kalesini 1 sezon korudu ve ardından Premier Lig'de Hull City'nin yolunu tuttu. 2013/2014 sezonunda ise kaleye Trabzonspor'dan Tolga Zengin'i transfer eden Beşiktaş 2016/2017 sezonuna kadar Tolga Zengin ile kalede istikrarı yakaladı.

Muslera'nın Galatasaray'a transfer olduğu sezon Beşiktaş'ın kalesini Rüştü Reçber ve Cenk Gönen ikilisi koruyordu. Ardından 2012/2013 sezonunda, Siyah-Beyazlılar takıma Allan McGregor takviyesi yaptı.

2016/2017 sezonunda Deportivo'dan Fabri'yi transfer eden Beşiktaş 2 sezon boyunca kalesini İspanyol futbolcuya emanet etti. Ardından yine yabancı kaleciyle devam eden Beşiktaş bu sefer Liverpool'dan Karius'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılarda sık sık eleştirilen Karius 2020/2021 sezonuna kadar Beşiktaş'ta kaldı. Ardından Beşiktaş'ın kalesini genç futbolcu Enis Destanoğlu devraldı. 2 sezon boyunca Beşiktaş'ın as kalecisi olan Enis, 2022/2023 sezonunda kaleyi Mert Günok'a kaptırdı.

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2011/2012 sezonundan beri Beşiktaş'ın kaleci transferleri:

1- Allan McGregor

2- Tolga Zengin

3- Günay

4- Boyko

5- Fabri

6- Karius

7- Utku Yuvakuran

8- Ersin Destanoğlu

9- Mert Günok

TRABZONSPOR

Muslera'nın Galatasaray'a geldiği sene Trabzonspor'un kaleci rotasyonunda Tolga Zengin ve Onur Kıvrak vardı. As kaleci olan Tolga Zengin o sene 51 maça çıktı. Ardından kaleyi Onur Kıvrak'a teslim eden Tolga, 2013/2014 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu.

Onur Kıvrak ise 2018-2019 sezonu sonuna kadar Trabzonspor'un kalesini korudu. 2018/2019 sezonunda formayı Uğurcan Çakır'a kaptıran Onur o sezondan sonra futbolu bıraktı.