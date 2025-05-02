Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz, 11'e dönüyor!

Barış Alper Yılmaz’ın ise hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig’deki kart cezaları sona erdi. Bu süreçte Okan Buruk’un iki gün izin verdiği 24 yaşındaki futbolcu hem dinlendi hem de bireysel çalışmalarına ağırlık verdi.