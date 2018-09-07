Tarih 7 Aralık 2011... Ligde 14. hafta... Evinde Fenerbahçe’yi konuk eden Galatasaray, kimsenin beklemediği sürpriz bir 11’le sahaya çıkıyor. O gün 20 yaşında olan iki altyapı oyuncusu; Semih Kaya ve Emre Çolak derbiye 11’de başlıyor.

Ayrıca Elmander - Baros ikilisini birlikte oynatmama inadı da kırılan Fatih hoca, iki golcüyü beraber sahaya sürüyor. Maçı müthiş bir futbol ve 3-1’lik skorla kazanan Galatasaray’da böylece hem sistem hem de kadro yapısı değişmiş oluyor ve Aslan aynı düzenle şampiyonluğa ulaşırken, Şampiyonlar Ligi’nde de iddiasını sürdürüyor.

MAİCON VE AHMET KULÜBEYE

Peki Terim benzer bir operasyonu yine yapar mı? Tecrübeli hocanın, genç stoper Ozan Kabak’ı Donk ile birlikte oynatmayı düşündüğü iddia ediliyor. Serdar Aziz’in de 11’e dönme ihtimali var. Maicon ile Ahmet Çalık’ın ise kalan bölümde forma şansı bulması zor görünüyor.

MERKEZDEKİ 3'LÜ BELLİ

Orta sahada Fernando, Ndiaye, Emre Akbaba üçlüsü, kanatlarda Rodrigues ve Henry Onyekuru, ileride de Eren şeklinde bir kurgu da Terim’in seçenekleri arasında. Feghouli affedilirse, Onyekuru’nun ileri uçta oynaması ve 4-6-0 sistemine geçilmesi de bir diğer ihtimal. (Fanatik)

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