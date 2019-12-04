Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon tepetaklak oldu! Fatih Terim yönetiminde ligin en büyük favorilerinden olan sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 13 haftada liderin 7 puan gerisinde kalırken Şampiyonlar Ligi'ne veda etti; Avrupa Ligi ihtimalini de zora soktu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda sahne alan Galatasaray, Tuzlaspor'a evinde 2-0 mağlup olarak bir şok daha yaşadı!

Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, tarihinin en kısır dönemlerinden birini geçiriyor. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 13 haftada sadece 14 gol atabildi. Fatih Terim ve öğrencileri, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Galatasaray bu sezon TFF Süper Kupa, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplamda 20 maça çıkarken sadece 16 gol atabildi. TFF Süper Kupa'da 1 gol atan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta da sadece 1 gol atabildi. Devler Ligi'nin en az gol atan takımı konumunda bulunan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da gol atamadı.

GEÇEN SEZON AYNI PERİYOTTA 27 GOL ATMIŞTI!

Galatasaray, geçen sezonki 20 resmi maçında ulaştığı gol sayısının 11 gol gerisinde bulunuyor. Geçen sezon TFF Süper Kupası'nda 1, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol bulan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 23 gol atmıştı.

2017-18'DEN 25 GOL GERİDE!

Galatasaray, 2017-18 sezonundaki 20 maçta bulduğu gol rakamından ise 25 gol daha geride! Sezona Igor Tudor yönetiminde başlayan ve 20. resmi maçına Hırvat çalıştırıcıyla çıkan Avrupa Ligi ön elemesinde Östersunds'a elenmiş tek gol atabilmişti. Sarı-kırmızılılar, 2017-18 sezonunda 20 resmi maçı geride bıraktığında rakip fileleri toplamda 41 kez havalandırmayı başarmıştı.

O sezon Avrupa'da mücadele etmeyen Galatasaray, 20. resmi maçını Süper Lig'in 16. haftasında oynamıştı. Sarı-kırmızılılar, ligde 16 maçta 34 gol bulmayı başarırken, Türkiye Kupası'nda da 6 gol atmıştı.