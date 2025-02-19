Galatasaray'da kritik viraj! Önce Alkmaar sonra Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında AZ Alkmaar'la karşılaşacak. İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, zoru başarmak için bu maça çıkacak. Avrupa'da 'ya tamam ya devam' maçına çıkacak G.Saray, dönüşte ise ligde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki; G.Saray, bu sezon Avrupa maçı dönüşü ligde ne yaptı? İşte dikkat çeken o istatistikler...

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