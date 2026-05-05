Galatasaray'da Lemina için karar sezon sonunda!
Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu için karar sarı-kırmızılı yönetimde. Lemina'ya İngiltere'den de ilgi bulunurken, taraflar sezon sonunda masaya oturacak.
Giriş: 05 Mayıs 2026 - 10:25 Güncelleme:
1
Galatasaray’da Mario Lemina’nın geleceği belirsizliğini koruyor.
2
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mario Lemina’nın opsiyonunda inisiyatif Galatasaray’ın elinde.
3
Sarı-kırmızılı teknik heyet Gabonlu futbolcuyu stoper ve orta sahada birlikte kullanabilmekten memnun. Lemina da Galatasaray’da oynamaya sıcak baksa da İngiltere’den de ilgi bulunuyor.
4
Taraflar sezon sonunda masaya oturacak ve sözleşmesi konusunda görüşmelere başlayacak.
5
Galatasaray Lemina’yı Şubat 2025’te 2,5 milyon Euro’ya transfer etmişti. Wolverhampton’dan kadroya katılan tecrübeli orta saha geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
6
Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Lemina attığı 2 golün yanı sıra 2 asistlik katkı sağladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ