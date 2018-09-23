Bafetimbi Gomis'i 6 milyon euro'ya satın alan Al Hilal, Maicon'dan vazgeçmiş değil! Al Hilal, yaz transfer döneminde Maicon'u 3 milyon euro + 9 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamak için Galatasaray ile el sıkışmıştı. Ancak evraklar yetiştirilemeyince transfer gerçekleşmemişti.

Hürriyet' te yer alan habere göre, bu transfer ise yine son anda bir aksilik çıkmazsa 5 ay rötarlı gerçekleşecek. Al Hilal yöneticileri, ocak ayında yeniden Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Sarı-kırmızılılara daha önce 9 milyon euro öneren Suudi Arabistan kulübü, aynı parayı teklif ederse transfer gerçekleşecek. Galatasaray, Brezilyalı stoperden gelecek parayla iki forvet ve bir stoper transfer etmeyi planlıyor.

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