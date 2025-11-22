Galatasaray'da Mauro Icardi'ye plaket verildi!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye plaket verildi.

Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park'ta yapılan Trabzonspor mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan Icardi'ye, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, saha kenarında plaket ve üzerinde 100 yazılı sarı-kırmızılı forma takdim etti. Bu sırada stat hoparlörlerinden şarkıcı Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısı çalarken, taraftarlar da Icardi'ye alkışlayarak destek verdi.