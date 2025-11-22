Habertürk
        Galatasaray'da Mauro Icardi'ye plaket verildi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Mauro Icardi'ye plaket verildi!

        Trabzonspor maçıyla Galatasaray'da 100. resmi maçına çıkan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye, Gençlerbirliği maçı öncesi plaket takdimi yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 20:25 Güncelleme: 22.11.2025 - 20:25
        Galatasaray'da Icardi'ye plaket!
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye plaket verildi.

        Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park'ta yapılan Trabzonspor mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan Icardi'ye, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, saha kenarında plaket ve üzerinde 100 yazılı sarı-kırmızılı forma takdim etti. Bu sırada stat hoparlörlerinden şarkıcı Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısı çalarken, taraftarlar da Icardi'ye alkışlayarak destek verdi.

