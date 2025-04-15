Galatasaray'da Muslera devri kapanıyor: İşte kaleci adayları!
Galatasaray'da Fernando Muslera devrinin sonuna yaklaşılırken, Sarı-Kırmızılı ekip kaleci arayışlarına da başladı. İtalya'dan ise flaş bir iddia geldi.
Galatasaray’ın yıllardır kalesinin koruyan ve kaptanı olan Fernando Muslera, Sarı-Kırmızılı ekipteki döneminin sonuna yaklaşıyor.
Galatasaray ile olan mukavelesi bu sezon bitecek olan Uruguaylı ülkesine dönmenin planlarını yapıyor.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki evinden ülkesine bir takım eşyaların sevkiyatını da yapan Muslera son maçlarına çıkıyor. Galatasaray da alttan alta Muslera’nın yerine kaleci arayışlarına başladı.
Sarı-kırmızılılarla ilgili bir iddia İtalya’dan geldi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın file bekçisi Alban Lafont, Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri olarak öne çıktı.
Çıkan haberlere göre Nantes bu oyuncuyu bu yaz transfer listesine koyabilir.
İtalyan gazeteci Nico Schira’nın aktardığına göre Lafont için hareket geçen ekipler arasında Türk devi de var.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Lafont'un değeri, transfer piyasasında 4 milyon euro olarak biçildi.
Sarı-kırmızılılar daha önce Andriy Lunin ve Liverpool’dan Alisson Becker’i de gündemine almıştı.
Galatasaray Türkiye’den ise Uğurcan Çakır ve Berke Özer’in durumunu da yakından takip ediyor.