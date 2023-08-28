Galatasaray'da öncelik Fofana'da!
Orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan Galatasaray, Molde maçıyla birlikte gaza basmayı planlıyor. Birçok yıldız için eş zamanlı olarak girişimler yürüten sarı-kırmızılıların ilk hedefi ise Youssouf Fofana!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya kenetlenen Galatasaray bir yandan maç hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, eş zamanlı olarak birçok isimle görüşüyor.
Orta saha için yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bütçe ayıran Galatasaray'ın önceliği Youssouf Fofana...
Ryan Gravenberch'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için uğraşlar veren sarı-kırmızılılar, oyuncunun temsilcisinin Türkiye'ye sıcak bakmaması nedeniyle bu transferde şimdilik beklemeye geçti ve rotasını Fransa'ya çevirdi.
Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre mevcut sözleşmesi 2024 sonunda bitecek olan ve bir yıllık opsiyon hakkı bulunan Fofana için Monaco ile bir süredir görüşme halinde bulunan sarı-kırmızılılar önceliğini Fransız futbolcuya vermiş durumda.
Florian Balogun'u kadrosuna katmak için kaynak arayışındaki Monaco, Fofana için 40 milyon Euro'luk beklentiye sahip ancak kulübe ulaşan tekliflerin bu meblağdan çok daha aşağı seviyede olduğu öğrenildi.
Galatasaray'ın bu transferde sabırlı olduğu, Monaco'nun Fofana için beklediği meblağda 1 Eylül'ün ardından indirime gidebileceğini düşündüğü belirtildi.
Diğer yandan Fofana, sarı-kırmızılıların bu bölge için düşündüğü tek isim değil.
Fransa'da yayın yapan L'Equipe, Galatasaray'ın Tanguy Ndombele için Tottenham ile görüştüğünü haberleştirdi.
Haberde Galatasaray ve Tottenham'ın transfer için görüşme halinde olduğu ifade edilirken, oyuncunun önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı formayı giyme ihtimalinin hayli yüksek olduğu da aktarıldı.
2019-20 sezonunun başında 62 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Tottenham'a transfer olan 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, Londra ekibinin forması ile çıktığı 91 maçta 10 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.
Geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren ve mavi beyazlı ekiple İtalya Serie A şampiyonluğu kazanan Ndombele, 40 maçta 2 gol ve 1 asist ile şampiyonluğa katkıda bulunmuştu.
Sarı-kırmızılıların bu bölge için diğer alternatifi ise Nicolas Dominguez...
İtalyan'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray'ın yanı sıra Nottingham Forest'ın da ilgilendiği Dominguez, transfer söylentileri nedeniyle konsantrasyon kaybı yaşıyor.
Haberde, Arjantinli orta saha oyuncusunun, son iki aydır birçok kulübün dikkatini çektiği ancak kulübü Bologna'dan ayrılmadığı hatırlatıldı.
Nicolas Dominguez'in geçen hafta 2-0 kaybedilen Milan maçında hayal kırıklığı yarattığı ifade edilirken, teknik direktör Thiago Motta'nın bu akşam Juventus'a karşı 25 yaşındaki futbolcuyu yedek bırakabileceği ileri sürüldü.