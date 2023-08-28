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        Galatasaray'da öncelik Fofana'da!

        Orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan Galatasaray, Molde maçıyla birlikte gaza basmayı planlıyor. Birçok yıldız için eş zamanlı olarak girişimler yürüten sarı-kırmızılıların ilk hedefi ise Youssouf Fofana!

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 28.08.2023 - 14:27 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:33
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya kenetlenen Galatasaray bir yandan maç hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, eş zamanlı olarak birçok isimle görüşüyor.

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        Orta saha için yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bütçe ayıran Galatasaray'ın önceliği Youssouf Fofana...

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        Ryan Gravenberch'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için uğraşlar veren sarı-kırmızılılar, oyuncunun temsilcisinin Türkiye'ye sıcak bakmaması nedeniyle bu transferde şimdilik beklemeye geçti ve rotasını Fransa'ya çevirdi.

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        Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre mevcut sözleşmesi 2024 sonunda bitecek olan ve bir yıllık opsiyon hakkı bulunan Fofana için Monaco ile bir süredir görüşme halinde bulunan sarı-kırmızılılar önceliğini Fransız futbolcuya vermiş durumda.

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        Florian Balogun'u kadrosuna katmak için kaynak arayışındaki Monaco, Fofana için 40 milyon Euro'luk beklentiye sahip ancak kulübe ulaşan tekliflerin bu meblağdan çok daha aşağı seviyede olduğu öğrenildi.

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        Galatasaray'ın bu transferde sabırlı olduğu, Monaco'nun Fofana için beklediği meblağda 1 Eylül'ün ardından indirime gidebileceğini düşündüğü belirtildi.

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        Diğer yandan Fofana, sarı-kırmızılıların bu bölge için düşündüğü tek isim değil.

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        Fransa'da yayın yapan L'Equipe, Galatasaray'ın Tanguy Ndombele için Tottenham ile görüştüğünü haberleştirdi.

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        Haberde Galatasaray ve Tottenham'ın transfer için görüşme halinde olduğu ifade edilirken, oyuncunun önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı formayı giyme ihtimalinin hayli yüksek olduğu da aktarıldı.

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        2019-20 sezonunun başında 62 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Tottenham'a transfer olan 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, Londra ekibinin forması ile çıktığı 91 maçta 10 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

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        Geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren ve mavi beyazlı ekiple İtalya Serie A şampiyonluğu kazanan Ndombele, 40 maçta 2 gol ve 1 asist ile şampiyonluğa katkıda bulunmuştu.

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        Sarı-kırmızılıların bu bölge için diğer alternatifi ise Nicolas Dominguez...

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        İtalyan'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray'ın yanı sıra Nottingham Forest'ın da ilgilendiği Dominguez, transfer söylentileri nedeniyle konsantrasyon kaybı yaşıyor.

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        Haberde, Arjantinli orta saha oyuncusunun, son iki aydır birçok kulübün dikkatini çektiği ancak kulübü Bologna'dan ayrılmadığı hatırlatıldı.

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        Nicolas Dominguez'in geçen hafta 2-0 kaybedilen Milan maçında hayal kırıklığı yarattığı ifade edilirken, teknik direktör Thiago Motta'nın bu akşam Juventus'a karşı 25 yaşındaki futbolcuyu yedek bırakabileceği ileri sürüldü.

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        3.5 yıldır formasını giydiği İtalyan takımında sözleşmesinin son yılına giren Nicolas Dominguez, Bologna'da 111 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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