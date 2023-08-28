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Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre mevcut sözleşmesi 2024 sonunda bitecek olan ve bir yıllık opsiyon hakkı bulunan Fofana için Monaco ile bir süredir görüşme halinde bulunan sarı-kırmızılılar önceliğini Fransız futbolcuya vermiş durumda.

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Florian Balogun'u kadrosuna katmak için kaynak arayışındaki Monaco, Fofana için 40 milyon Euro'luk beklentiye sahip ancak kulübe ulaşan tekliflerin bu meblağdan çok daha aşağı seviyede olduğu öğrenildi.