Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray'da Osimhen 35 gün sonra kadroda!

        Osimhen 35 gün sonra kadroda!

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile karşılaşırken, teknik direktör Okan Buruk, yedek ağırlıklı bir 11'i sahaya sürdü. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ise 35 gün sonra maç kadrosuna alınırken, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 21:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Ankara temsilcisiyle son oynadıkları müsabakanın ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti.

        Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki müsabakaya Günay Güvenç, Sacha Boey, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Mario Lemina, Renato Nhaga, Leroy Sane, Ahmed Kutucu, Noa Lang ve Mauro Icardi ilk 11'i ile sahaya çıktı.

        Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Arda Ünyay yer aldı.

        REKLAM

        Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği ile ligin 30. haftasında oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu müsabakada forma giyen Sallai, Sanchez, Jakobs, Torreira, Yunus Akgün ile Barış Alper Yılmaz'ı yedek oturturken, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara'yı kadroya almadı.

        OSIMHEN 35 GÜN SONRA KADRODA

        Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra kadroda yer aldı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan ve sakatlığı sebebiyle bir süre maçlara çıkamayan Osimhen, 35 gün sonra Okan Buruk tarafından kadroya alındı.

        GÜNAY, KAAN VE NHAGA 8 MAÇ SONRA 11'DE

        Galatasaraylı oyunculardan Günay Güvenç, Kaan Ayhan ile Renato Nhaga, 8 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

        Son olarak 3 Mart tarihinde 2-1 kazanılan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Günay, Kaan ve Nhaga, 8 resmi müsabakanın ardından Gençlerbirliği karşısında 11'de başladı.

        Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon tüm Türkiye Kupası maçlarında ilk 11'de yer aldı.

        Kupadaki RAMS Başakşehir, Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında ilk 11'de şans bulan Ahmed, Gençlerbirliği maçına da ilk 11'de başladı.

        REKLAM

        23 NİSAN KUTLANDI

        RAMS Park'ta karşılaşma öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

        Ekranlarda ve sarı-kırmızılı oyuncuların ısınmada giydiği tişörtlerde "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun" yazdı.

        Ayrıca iki takımın oyuncuları sahaya "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde açtıkları pankartlarla bayramı kutladı.

        G.SARAY 'RETRO' FORMAYLA SAHAYA ÇIKTI

        Galatasaraylı futbolcular, bu sezon satışa sunulan retro formalarla mücadele etti.

        Oyuncular, 1980-1981 sezonundan ilham alınan formalarla Gençlerbirliği karşısına çıktı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
