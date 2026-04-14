        Galatasaray'da şampiyonluk endişesi: Fark eriyor baskı artıyor!

        Galatasaray'da şampiyonluk endişesi: Fark eriyor baskı artıyor!

        Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ederken zirvedeki 7 puanlık fark da Galatasaray'ın Trabzonspor mağlubiyeti ve Kocaelispor beraberliğiyle 2 puana düştü. HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik son haftalarda Galatasaray'da yaşananları değerlendirdi

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 10:55 Güncelleme:
        Fark eriyor, baskı artıyor!

        Kocaeli deplasmanında bırakılan 2 puan, Galatasaray için sadece bir beraberlikten çok daha fazlasını ifade ediyor. Sarı-kırmızılılar hala zirvenin sahibi olsa da, sahadaki görüntü ve teknik heyetin ruh hali şampiyonluk inancının ciddi şekilde zedelendiğini kanıtlar nitelikte.

        Kocaelispor karşısında alınan beraberlik, Kemerburgaz'daki hesapları altüst etti. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 2’ye inmesiyle birlikte, matematiksel avantaj hala Galatasaray’da olsa da camianın üzerini karamsar bir bulut kapladı.

        Saha içinde futbolcuların yaşadığı panik, kenar yönetiminde Okan Buruk’un hamlelerinin sonuçsuz kalmasıyla birleşince, son 5 hafta öncesi umutlar yerini endişeye bıraktı. Fenerbahçe’nin kalan maçlarını kazanması ihtimali, sarı-kırmızılı kulislerdeki korkuyu iyice körükledi.

        Okan Buruk’un Göztepe zaferi sonrası takımı kenetlemek için başlattığı hamleler adeta geri tepti. Kocaelispor cephesiyle girilen polemikten rakip takım moral bularak çıkarken, Galatasaray saha içinde Osimhen’in yokluğunu dolduracak bir formül üretemedi.

        Takımdaki "kırılgan yapı" hastalığına yine çare bulunamazken, Abdülkerim Bardakcı’nın maç sonu kullandığı “Bazı isimlerin artık sorumluluk alması şart” ifadeleri, soyunma odasında yerli-yabancı çatışması mı var sorusunu akıllara getirdi. Mental olarak tükenme noktasına gelen Aslan için artık tek çıkış yolu Gençlerbirliği maçını kayıpsız geçmek.

        Galatasaray’ın başında dördüncü yılını deviren Okan Buruk, bu sezon topladığı puanla kendi standartlarının oldukça uzağında kaldı. Tecrübeli teknik adam, önceki yıllarda yakaladığı başarı grafiğini bu kez tekrarlayamadı.

        İlk 29 hafta itibarıyla 68 puana ulaşan tecrübeli hoca, sarı-kırmızılı ekipte daha önce 70+ barajındaydı. Sadece ilk sezonunda 70’te kalan Aslan, geçen sezon 74, 2023-24’te ise 78 puan toplamıştı. Her sezon Fenerbahçe’yle yarışan ve mutlu sona ulaşan Okan Buruk’un bu kez son 5 haftadaki performansı merak konusu oldu.

        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralılar var!
        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralılar var!
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        Petrol krizinde normale dönüş 2 yılı bulabilir
        Petrol krizinde normale dönüş 2 yılı bulabilir
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Gezegenler Dünya'ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?