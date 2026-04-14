Galatasaray'da şampiyonluk endişesi: Fark eriyor baskı artıyor!

Kocaeli deplasmanında bırakılan 2 puan, Galatasaray için sadece bir beraberlikten çok daha fazlasını ifade ediyor. Sarı-kırmızılılar hala zirvenin sahibi olsa da, sahadaki görüntü ve teknik heyetin ruh hali şampiyonluk inancının ciddi şekilde zedelendiğini kanıtlar nitelikte.

Kocaelispor karşısında alınan beraberlik, Kemerburgaz'daki hesapları altüst etti. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 2’ye inmesiyle birlikte, matematiksel avantaj hala Galatasaray’da olsa da camianın üzerini karamsar bir bulut kapladı.

Saha içinde futbolcuların yaşadığı panik, kenar yönetiminde Okan Buruk’un hamlelerinin sonuçsuz kalmasıyla birleşince, son 5 hafta öncesi umutlar yerini endişeye bıraktı. Fenerbahçe’nin kalan maçlarını kazanması ihtimali, sarı-kırmızılı kulislerdeki korkuyu iyice körükledi.

Okan Buruk’un Göztepe zaferi sonrası takımı kenetlemek için başlattığı hamleler adeta geri tepti. Kocaelispor cephesiyle girilen polemikten rakip takım moral bularak çıkarken, Galatasaray saha içinde Osimhen’in yokluğunu dolduracak bir formül üretemedi.

Takımdaki "kırılgan yapı" hastalığına yine çare bulunamazken, Abdülkerim Bardakcı’nın maç sonu kullandığı “Bazı isimlerin artık sorumluluk alması şart” ifadeleri, soyunma odasında yerli-yabancı çatışması mı var sorusunu akıllara getirdi. Mental olarak tükenme noktasına gelen Aslan için artık tek çıkış yolu Gençlerbirliği maçını kayıpsız geçmek.

Galatasaray’ın başında dördüncü yılını deviren Okan Buruk, bu sezon topladığı puanla kendi standartlarının oldukça uzağında kaldı. Tecrübeli teknik adam, önceki yıllarda yakaladığı başarı grafiğini bu kez tekrarlayamadı.

İlk 29 hafta itibarıyla 68 puana ulaşan tecrübeli hoca, sarı-kırmızılı ekipte daha önce 70+ barajındaydı. Sadece ilk sezonunda 70’te kalan Aslan, geçen sezon 74, 2023-24’te ise 78 puan toplamıştı. Her sezon Fenerbahçe’yle yarışan ve mutlu sona ulaşan Okan Buruk’un bu kez son 5 haftadaki performansı merak konusu oldu.