Süper Lig’de son 3 maçını kazanıp yeniden yükselişe geçen Galatasaray’da milli ara tam bir soğuk duş etkisi yarattı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; üst üste gelen sakatlık ve Kovid-19 haberleri Sarı-Kırmızılı camiayı derinden sarstı. Kadrosundaki isimlerden Babel, Omar ve Arda’nın da içinde bulunduğu toplam 5 kişi Koronavirüse yakalanan Galatasaray’da, Milli takımlarına giden Luyindama’nın ardından Etebo’dan gelen sakatlık haberi de can sıktı. As kadrosundan oyuncularını kaybeden teknik direktör Fatih Terim’in, pazartesi günü oynanacak Kayserispor maçı öncesi ilk 11’ini şekillendirmekte zorlandığı öğrenildi. Özellikle de Babel’in yokluğunda forvet sorunu yaşayacağını bilen deneyimli teknik adam, tedavisi devam eden Radamel Falcao’dan gelecek iyi haberi beklemeye başladı. Kendini iyi hisseden Kolombiyalı golcünün ise Kayseri maçına yetişmesi bekleniyor.

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