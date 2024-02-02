Galatasaray'da sol beke yeni hedef: Levent Mercan!
Şampiyonluk için zirve yarışı veren Galatasaray'da transfer görüşmeleri de sürüyor. Sol bek transferi için uzun süredir çalışan Sarı-Kırmızılılar, Rıdvan Yılmaz için yapılan girişimlerden olumsuz sonuç alınca Levent Mercan'a yöneldi. İşte detaylar...
Türkiye'de ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken Galatasaray sol bek mevkisine transfer için gaza bastı.
Angelino ile yollarını ayıran ve bu bölgeye de takviye yapmayı planlayan Galatasaray, bir süredir milli sol bek Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyordu.
Kulübü Rangers ile yapılan görüşmelerde İskoç ekibinin 5 milyon Euro bonservis talebinin yanında, Rıdvan Yılmaz'ın da yıllık 1.6 milyon Euro istemesinin ardından transfer durma noktasına geldi.
Bu konuda alternatif isimlere yönelen Galatasaray, Levent Mercan transferine yoğunlaştı.
23 yaşındaki oyuncu için kulübü Fatih Karagümrük, Kazımcan Karataş + 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
Tarafların bugün yeniden görüşmesi ve transferin sonuca bağlanması bekleniyor.