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        Galatasaray'da sol beke yeni hedef: Levent Mercan!

        Şampiyonluk için zirve yarışı veren Galatasaray'da transfer görüşmeleri de sürüyor. Sol bek transferi için uzun süredir çalışan Sarı-Kırmızılılar, Rıdvan Yılmaz için yapılan girişimlerden olumsuz sonuç alınca Levent Mercan'a yöneldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:08
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        Türkiye'de ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken Galatasaray sol bek mevkisine transfer için gaza bastı.

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        Angelino ile yollarını ayıran ve bu bölgeye de takviye yapmayı planlayan Galatasaray, bir süredir milli sol bek Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyordu.

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        Kulübü Rangers ile yapılan görüşmelerde İskoç ekibinin 5 milyon Euro bonservis talebinin yanında, Rıdvan Yılmaz'ın da yıllık 1.6 milyon Euro istemesinin ardından transfer durma noktasına geldi.

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        Bu konuda alternatif isimlere yönelen Galatasaray, Levent Mercan transferine yoğunlaştı.

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        23 yaşındaki oyuncu için kulübü Fatih Karagümrük, Kazımcan Karataş + 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

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        Tarafların bugün yeniden görüşmesi ve transferin sonuca bağlanması bekleniyor.

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