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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Napoli, Lucas Torreira'ya teklif! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Napoli, Lucas Torreira'ya teklif!

        İtalya'da geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Napoli, Galatasaray'ın yıldız ismi için kapıyı çaldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.08.2023 - 22:19
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        İtalya'da geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Napoli, transfer için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

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        İtalyan temsilcisi, Lucas Torreira için Galatasaray'a teklifte bulundu.

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        Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Napoli'nin Uruguaylı orta saha oyuncusunu ısrarla kadrosuna katmak istediği ve Galatasaray'a teklifinin 15 milyon Euro olduğu aktarıldı.

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        27 yaşındaki oyuncunun adı daha önce de yine İtalya'dan Lazio ile anılmıştı.

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        Galatasaray'ın geçen sezon Arsenal'den 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Torreira'nın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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        Torreira, Galatasaray'da 34 maçta sahaya çıktı.

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