Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; bir süredir Başakşehir’le görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılılar, İrfan Can için 6 milyon Euro’nun yanı sıra sonraki satıştan yüzde 50 kar payı ve 4 milyon Euro’ya aldığı Emre Akbaba’yı takasta önerdi.