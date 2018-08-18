Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emre Akbaba transferinde mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılılar'ın Juventus'ta forma giyen önemli bir isimle ilgilendiği ortaya çıktı. Galatasaray'da ayrıca, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Bafetimbi Gomis'in yerine düşünülen ilk alternatif Premier Lig'den... İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...
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EMRE AKBABA'DAN SONRA BİR BOMBA DAHA!
Galatasaray transferde atağa geçti... Sarı-Kırmızılılar, dün Juventus ile yollarını ayıran Claudio Marchisio'nun peşine düştü. Cimbom, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri ile temasa geçti ve oyuncunun şartlarını öğrendi. Yıldız oyuncuyla, G.Saray arasındaki görüşmelerin birkaç gün daha sürecek.
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İSPANYOLLAR PUSUDA...
Marchisio Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübünü daha peşinden koşturuyor. Özellikle İspanyollar kulüplerinin İtalyan yıldızı transfer etmek için çok ısrarcı oldukları öğrenildi.
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TRANSFERİ AĞIRDAN ALACAK
2008 yılından beri Juventus'ta forma giyen Marchisio, bitmek bilmez enerjisi ve top tekniğiyle Galatasaray'ın aradığı türden bir oyuncu. Cimbom, bu transferde aceleci olmayacak
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55 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
55 kez İtalya Milli Takım forması giyen Claudio Marchisio, bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği birkaç gün içinde netlik kazanacak.
(Takvim)
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NDIAYE DE BİTİYOR
Galatasaray, Emre Akbaba’dan sonra Badou Ndiaye’nin de işini bitiriyor. Sarı-kırmızılılar geçen devre arasında Stoke City’e sattığı Senegalli futbolcuyu bir seneliğine kiralıyor.
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Ndiaye ile 3 milyon euro karşılığında anlaşılırken Stoke City’nin kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euroya indiği belirtildi. Yıldız futbolcunun transferinin gelecek hafta olumlu sonuçlanması bekleniyor.
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Emre Akbaba’nın transferinin ardından basının karşısına çıkan Başkan Mustafa Cengiz Senegalli futbolcu ile ilgili sorulan soruya, “İnşallah o da olacak. Başka sözcük kullanmak istemiyorum. Çünkü bazen konuştuklarımız dünyanın öbür ucunda yansıma buluyor. İnşallah hayırlı olur” şeklinde görüş belirtti.
(Skorer)
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MARSİLYA'DAN KÖTÜ HABER
Galatasaray'da Bafetembi Gomis'in yerine yazılan Kostas Mitroglou'dan, sarı kırmızılı ekibe kötü haber geldi.
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Marsilya'nın geçtiğimiz sezon başında Bafetimbi Gomis yerine transfer ettiği Yunan forvet oyuncusu, antremanlarda gösterdiği performans ile hocası Rudi Garcia'nın gözüne girmeyi başardı.
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Tecrübeli çalıştırıcı, Kostas Mitroglou'nun takımdan ayrılmayacağını açıkladı.
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Le 10 Sport'a konuşan Rudi Garcia; "Mitroglou hazırlık kampında çok iyi bir performans ortaya koydu. Kendisinden memnunum. Başka bir golcü transfer etme niyetinde değiliz." açıklamalarında bulundu.
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Kariyerine Duisburg altyapısında başlayan 30 yaşındaki forvet, asıl çıkışını 184 kez formasını giyip, 82 gol attığı Olympiacos forması ile yaptı.
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RODALLEGA'DAN YEŞİL IŞIK
Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın temsilcisi Fatih İlek, Galatasaray'a transfer iddialarını Ajansspor'a değerlendirdi. İlek, sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı forvete ilgisinin yeni olmadığını ifade ederek, "Akhisarspor'da oynadığı dönemden beri Galatasaray ile birçok kez görüştük" dedi.
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Rodallega'nın Galatasaray'a hayır demeyeceğini vurgulayan İlek, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ve Fatih Terim var. Birçok santrfor Galatasaray'a gelmek ister. Ancak önce Trabzonspor ile anlaşılması gerekir" ifadelerini kullandı. İlek, Rodallega'nın serbest kalma maddesinin 1 milyon 750 bin euro olduğunu da açıkladı..
(Fotomaç)
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SERDAR TAŞÇI GELİŞMESİ
Savunmaya takviye yapacak olan Galatasaray’a sürpriz bir isim önerildi. Menajerler, bonservisi elinde bulunan Serdar Taşçı’yı Sarı-Kırmızılı kulübe teklif etti.
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Son olarak Spartak Moskova forması giyen Serdar’ın Türk pasaportu da bulunuyor. 31 yaşındaki gurbetçi savunmacının ismi daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor’la anılmıştı.
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Serdar konusunda kesin kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.
(Fanatik)
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GOMIS GİDİYOR, O GELİYOR
Galatasaray, Gomis krizine son noktayı koyuyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, 3.3 milyon euroluk yıllık ücretine zam isteyen ancak olumlu yanıt alamayan Fransız golcünün, satışına onay verdi. İdareciler, 11.6 milyon euro karşılığında Al Hilal Riyad Kulübünden gelen teklifi masaya yatırma kararı aldı. Suudi Arabistan ekibinin yetkilileriyle görüşme halinde olan idarecilerin bu hafta içinde 33 yaşındaki golcünün satışını bitirmeyi planlıyor. Gomis’in de kendisine yapılan yıllık 6 milyon euroluk teklife sıcak baktığı belirtildi.
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GELMEYE SICAK BAKIYOR
G.Saray yönetimi Gomis’in ayrılık ihtimali üzerine forvet transferine hız verdi. Hedefteki isim ise Everton’un Senegalli yıldızı Oumar Niasse. Cenk Tosun, Lewin ve Ramirez’in arkasında kalan ve takımın dördüncü forveti konumuna düşen Niasse’ın Galatasaray’dan gelen teklife sıcak baktığı belirtildi. Sarı-Kırmızılar kulübün Henry Onyekuru transferiyle iyi ilişkiler kurduğu İngiliz ekibi ile de anlaştığı ancak son kararı Everton Menajeri Marco Silva’nın vereceği kaydedildi.
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MİLLİ TAKIMA DÜŞÜNDÜ
Fatih Terim, Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Niasse’nin Türkiye forması giyme olasılığı ile ilgili “Hem müslüman hem Türk. Yetenekli. Milli Takım’da oynamak istiyor. Kısa adı Oumar bildiğim kadarıyla, Türkçe’de Ömer” diye konuşmuştu.
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