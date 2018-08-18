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Rodallega'nın Galatasaray'a hayır demeyeceğini vurgulayan İlek, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ve Fatih Terim var. Birçok santrfor Galatasaray'a gelmek ister. Ancak önce Trabzonspor ile anlaşılması gerekir" ifadelerini kullandı. İlek, Rodallega'nın serbest kalma maddesinin 1 milyon 750 bin euro olduğunu da açıkladı..

(Fotomaç)