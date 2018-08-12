Galatasaray'da son dakika transfer haberleri!

Galatasaray son dakika transfer haberleri! Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve kazanılan 21. şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis'in talebinin olduğu ve reddedildiği resmen açıklanırken sarı-kırmızılılar gözlerine forvet transferine çevirdi. Taraftarların beklediği haber ise Rusya'dan geldi! Öte yandan Jason Denayer'in dışında stopere de takviye düşünülüyor. İşte Galatasaray'da günün öne çıkan transfer gelişmeleri