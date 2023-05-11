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Galatasaray'da taç atışları ve duran toplara özel mesai!

Lider Galatasaray şampiyonluğa kenetlenirken Florya'da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve kurmayları taç atışları ile duran toplar için özel çalışmalar yürütüyor

Galatasaray'da taç atışları ve duran toplara özel mesai!
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Galatasaray liderliğini sürdürürken bu mücadeledeki duran top kullanımları da dikkat çekti.

Bu sezon taç atışları konusunda uzmanlığı bulunan Sargon Duran'dan danışmanlık yardımı alan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, duran topların kritik haftalara girilirken belirleyici olduğunu düşünüyor.

Kalan maçlarından ilk üçünü kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak sarı-kırmızılılarda Buruk ve yardımcıları sezon genelinde yaptığı duran top çalışmalarına ayrı bir önem atfediyor.

Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında taç atışlarındaki setler ile topu rakip kaleye hızlıca götürebilen sarı-kırmızılılar Florya'da benzer çalışmalar yürütüyor.

Başakşehir maçında, Fenerbahçe derbisindeki setlerin aksine daha doğrudan taç atışları kullanan Galatasaray, korner ve duran toplar için de özel setler üzerinde çalışmalar yürütüyor.

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