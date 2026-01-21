Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Torreira sakatlandı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Torreira sakatlandı!

        Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Atletico Madrid maçında sakatlandı ve 88. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 23:22 Güncelleme: 21.01.2026 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Torreira sakatlandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelirken, Lucas Torreira sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi.

        Sarı-kırmızılıların yarı sahasındaki bir pozisyondan sonra kendini yere bırakan Torreira'ya ilk olarak saha içinde sağlık ekibi müdahale etti.

        Daha sonra oyuna devam edemeyen Uruguaylı futbolcunun yerine 88. dakikada İlkay Gündoğan oyuna girdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Damada takı yerine çubuk kraker taktılar

        Amasya'da bir düğünde damada takı yerine çubuk kraker taktılar. Çubuk kraker tutkusuyla tanınan damat, takı beklerken boynuna asılan bir kutu dolusu kraker paketleriyle karşılaştı.Amasya'da Emre ve Zeynep Aslan çiftinin düğününde damada arkadaşları şaka amaçlı bir kutu çubuk kraker hediye etti. Dama...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Çoban Dron'a dur dedi
        Çoban Dron'a dur dedi
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?