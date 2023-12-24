Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Torreira ve Boey cezalı duruma düştü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Torreira ve Boey cezalı duruma düştü

        Galatasaray'a orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve Sacha Boey'den kötü haber geldi. İki futbolcu da ligdeki bir sonraki karşılaşma olan Konyaspor mücadelesinde ikinci sarı karttan cezalı duruma düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 21:29 Güncelleme: 24.12.2023 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Torreira ve Boey'den kötü haber!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi.

        Lucas Torreira, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde Edin Dzeko'ya yaptığı faul sonrasında 63. dakikada sarı kart gördü.

        Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı orta saha oyuncusu gördüğü kartın ardından cezalı duruma düştü ve Konyaspor maçında oynama şansını kaybetti.

        Öte yandan Joshua King ile gerilim yaşayan Sacha Boey, 74. dakikada gördüğü kartın ardından cezalı duruma düşen bir diğer isim oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Vakit kaybı
        Vakit kaybı
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        Birçok kent kar yağışına teslim oldu!
        Birçok kent kar yağışına teslim oldu!
        Yürek yakan olay! 3 çocuk nehre düştü
        Yürek yakan olay! 3 çocuk nehre düştü
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Kadıköy'e böyle geldiler
        Kadıköy'e böyle geldiler
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Sokak ortasında silahlı saldırı!
        Sokak ortasında silahlı saldırı!
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı