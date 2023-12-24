Galatasaray'da Torreira ve Boey cezalı duruma düştü Galatasaray'a orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve Sacha Boey'den kötü haber geldi. İki futbolcu da ligdeki bir sonraki karşılaşma olan Konyaspor mücadelesinde ikinci sarı karttan cezalı duruma düştü

Habertürk Giriş: 24.12.2023 - 21:29 Güncelleme: 24.12.2023 - 22:06 facebook

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