Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlığı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Giriş: 24.03.2026 - 22:28
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde salonda ısınmayla başlayan idman, sahada iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00 ve 17.00’de yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
