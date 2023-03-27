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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray yeni sezon için harekete geçti!

Gelecek sezon kadro çalışmaları için kolları sıvayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Dış basında Galatasaray'ın üç yıldız hücumcuyla ilgilendiği öne sürüldü

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  • Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Yeni sezon çalışmaları...
    Bir yandan bu sezon şampiyonluğa ulaşmak için yoğun mesaide olan Galatasaray bir yandan da gelecek sezonki kadrosunu şekillendirmek için çalışmalar yürütüyor. Hareketli günlerin yaşandığı Galatasaray'ın adı dış basında birçok yıldız ile anılıyor. İşte sarı-kırmızılıların transfer gündemi...

     
  • Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Yeni sezon çalışmaları...
    ALEXIS SANCHEZ

    Bu sezon Marsilya hücum hattının gözdesi olan Şilili golcünün sezon sonu sözleşmesi bitiyor.
  • Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Yeni sezon çalışmaları...

    Fransız basınında çıkan haberlere göre ise oyuncunun bonservissiz olması Galatasaray'ı cezbediyor ve yeni sezon için kadroya katılması planlanıyor.
  • Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Yeni sezon çalışmaları...

    Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafetimbi Gomis'in alternatifi olarak Alexis Sanchez'i görmek istiyor.
  • Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Yeni sezon çalışmaları...

    34 yaşındaki yıldız bu sezon ise 34 maçta forma giyerken 16 gol 1 asistlik performans sergiledi. 
  • Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Yeni sezon çalışmaları...

    JAMES RODRIGUEZ

    Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı oyuncuya Galatasaray'ın geçen sene talip olduğu da duyulmuştu.
  • Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Yeni sezon çalışmaları...

    İspanyol basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, James Rodriguez'i yeni sezon için istiyor.
  • Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Yeni sezon çalışmaları...

    Bu sezon 22 maçta 5 gol 6 asistlik bir performans sergileyen tecrübeli oyuncunun Transfermarkt'e göre piyasa değeri 9 Milyon Euro.
  • Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Yeni sezon çalışmaları...

    ALFEDO MORELOS

    Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen diğer bir isim ise Alfredo Morelos... İskoçya ve İngiltere basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Icardi'nin kadroda tutulamaması için düşündüğü alternatiflerden biri.
  • Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Yeni sezon çalışmaları...

    Rangers'ın oyuncusu olan 26 yaşındaki santrfor bu sezon İskoçya Liginde 26 maç 9 gol 6 asistlik bir performans sergiliyor.

     
  • Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Yeni sezon çalışmaları...

    Oyuncunun Rangers ile olan sözleşmesi ise 31 Mayıs 2023'te sona eriyor. 
  • Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Yeni sezon çalışmaları...

    Morelos'un Transfermarkt'e göre ise güncel piyasa değeri 7 Milyon Euro.

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