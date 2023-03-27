Bir yandan bu sezon şampiyonluğa ulaşmak için yoğun mesaide olan Galatasaray bir yandan da gelecek sezonki kadrosunu şekillendirmek için çalışmalar yürütüyor. Hareketli günlerin yaşandığı Galatasaray'ın adı dış basında birçok yıldız ile anılıyor. İşte sarı-kırmızılıların transfer gündemi...