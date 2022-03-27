Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Burak Elmas döneminde futbolcularla yapılan sözleşmelerin detayları açıklandı.

İdari açıdan ibra edilmeyen Elmas ve yönetimi mali açıdan ibra edilirken kongrede futbolcuların sözleşme ve menajer ücretlerinin de sunumu yapıldı.

Galatasaray'da altı futbolcuyla mukavele yenilenirken transfer edilen 13 futbolcunun beşi için ise transfer bedeli ödenmedi. Diğer futbolcuların bonservis ve kiralama bedelleri için ise toplamda 25 milyon Euro ödendiği kaydedildi.

Sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen futbolculardan Patrick Van Aanholt’un menajerine 750 bin Euro komisyon, kendisine de 950 bin Euro imza parası verildi. Bonservisi için Alanyaspor’a 4 milyon Euro ödenen Berkan Kutlu’nun menajeri de bu transferden 4 milyon TL aldı.

Ara transferde bonservis bedelsiz olarak yeniden kadroya dahil edilen Bafetimbi Gomis’e bu sezonun sonuna dek 750 bin Euro, gelecek sezonun tamamında 1.75 milyon Euro verileceği duyuruldu. Yaz ayında transfer döneminde alınan futbolcular içinde imza parası en yüksek olan isim ise Patrick Van Aanholt oldu. Sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcuya 950 bin Euro vereceği belirtildi.

Victor Nelsson, 7 milyon Euro’luk bonservisiyle en pahalı futbolcu olurken, Alexandru Cicaldau 6.5, Berkan Kutlu 4, Olimpiu Morutan 3.5, Sacha Boey 1.15 milyon Euro’ya, Barış Alper de 21 milyon TL’ye satın alındı. Ayrıca, Mustafa Muhammed’in sözleşmesindeki opsiyon kullanılarak, 4 milyon dolar karşılığı bonservisi alındı.