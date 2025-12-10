Habertürk
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır nazara geldi! - Futbol Haberleri

        Uğurcan Çakır nazara geldi!

        Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, 49'da penaltı kurtardı, 66'da sakatlandı, 68. dakikada yerini Günay'a bıraktı, aynı dakikada da Monaco'nun golü geldi.

        Giriş: 10.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 10.12.2025 - 11:13
        Uğurcan Çakır nazara geldi!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Fransa ekibi Monaco'ya deplasmanda 1-0 kaybederken Uğurcan Çakır da nazara geldi...

        Mücadelenin ilk yarısında Maghnes Akliouche'nin iki şutunda kritik kurtarışlar yapan Uğurcan, ikinci yarıya da iyi başladı.

        PENALTIDA GEÇİT VERMEDİ

        Monaco'nun 47. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle kazandığı penaltı öncesinde Takumi Minamino'nun şutunu önleyen milli file bekçisi, penaltıda da Denis Zakaria'ya geçit vermedi.

        Uğurcan Çakır, Fernando Muslera’nın Eylül 2012 yılında Manchester United maçındaki penaltı kurtarışından bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçında penaltıya geçit vermeyen ilk Galatasaray kalecisi oldu.

        ŞANSSIZ SAKATLIK

        Ancak 66. dakikada şanssız bir sakatlık yaşadı. Müdahaleye rağmen oyuna devam edemeyen Uğurcan Çakır’ın yerini Günay Güvenç’e bırakmak zorunda kaldı. Ancak Günay, henüz ısınamadan kaleye geçti ve Monaco’nun golü geldi.

        Kenara gelmesinin ardından yedek kulübesinde acı içerisinde oturan Uğurcan Çakır, yenilen golün ardından acısı katlandı.

