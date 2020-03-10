Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Süper Lig’in 25. haftasında konuk olduğu Sivas deplasmanında 2-2 berabere kalmasına rağmen oynadığı futbolla beğeni toplayan Galatasaray’da özellikle ileri üçlü performansıyla dikkat çekiyor.

Devre arasında transfer edilen geçen sezonun flaş ismi Henry Onyekuru’nun yanı sıra Sivas deplasmanında gollere imza atan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli’nin form durumu, Sarı-Kırmızılı takımın gol yollarında etkili olmasına neden oldu.

Sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle pek fazla forma şansı bulamayan Falcao’nun, ligin ikinci yarısında form grafiği yükselen Feghouli ile uyum sağlaması, son haftalarda Cimbom’un gol yollarında etkili olmasını sağladı.

Transfer edildikten sonra özellikle maddi anlamda takım içi dengeleri bozduğu yorumları yapılan Falcao’nun başta Feghouli olmak üzere tüm takım arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurması maç sonuçlarına da yansıdı. Özellikle Feghouli’yle büyük uyum sağlayan Kolombiyalı yıldız, ligde ilk 11’de çıktığı son 6 maçta 8 gole imza atmayı başardı.